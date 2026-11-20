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जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय के सामने उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ के पदाधिकारियों और शिक्षकों ने अपनी मांगों को लेकर धरना दिया। इस दौरान शिक्षकों ने मांगों के समर्थन में आवाज उठाई और समस्याओं के समाधान की मांग की।

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