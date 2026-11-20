{"_id":"6b003fa6a66521bd330dfcab","slug":"video-police-ki-pathshala-held-at-chitragupta-inter-college-2026-11-20","type":"video","status":"publish","title_hn":"चित्रगुप्त इंटर कॉलेज में लगी पुलिस की पाठशाला","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

चित्रगुप्त इंटर कॉलेज में अमर उजाला की ओर से पुलिस की पाठशाला का आयोजन किया गया। इसमें एसपी ट्रैफिक रचना मिश्रा ने विद्यार्थियों को यातायात नियमों, सड़क सुरक्षा और पुलिस की कार्यप्रणाली के बारे में जानकारी दी। उन्होंने विद्यार्थियों को यातायात नियमों का पालन करने और दूसरों को भी इसके प्रति जागरूक करने की अपील की।

... और पढ़ें