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देवउठनी एकादशी और बाबा खाटू श्याम के जन्मोत्सव पर शुक्रवार को प्राचीन सिद्धपीठ श्री कामधेनु रति देवी मंदिर में धार्मिक आयोजन हुए। सुबह दुर्गा मंदिर से निशान यात्रा निकाली गई, जो गंज बाजार, कोतवाली, टाउन हॉल, अमरोहा गेट और मंडी चौक होते हुए मंदिर पहुंचकर संपन्न हुई। इसके बाद भंडारे का आयोजन किया गया। शाम को भव्य आरती और छप्पन भोग लगाया गया। रात में महंत महाकाल गिरि ने दीप प्रज्ज्वलित कर संकीर्तन का शुभारंभ किया। यात्रा का जगह-जगह श्याम प्रेमियों ने स्वागत किया।

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