{"_id":"6b003feca144083f0c0565dc","slug":"video-discussion-held-on-resolving-issues-in-the-wards-2026-11-20","type":"video","status":"publish","title_hn":"वार्डों की समस्याओं के निस्तारण पर हुई चर्चा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

महापौर कैंप कार्यालय में बैठक हुई। इसकी अध्यक्षता महापौर विनोद अग्रवाल ने की। इस दौरान शहर के विभिन्न वार्डों से जुड़ी समस्याओं और विकास कार्यों को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। महापौर ने वार्डों में साफ-सफाई, सड़क, जल निकासी और अन्य जनसमस्याओं के समाधान को लेकर अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। बैठक में पार्षदों ने अपने-अपने वार्डों की समस्याएं उठाईं और उनके शीघ्र निस्तारण की मांग की।

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