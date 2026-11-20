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पुलिस लाइन मंदिर में चल रही सात दिवसीय श्रीमद्भागवत कथा का समापन हो गया। अंतिम दिन कथा व्यास ब्रजेश कृष्ण गोस्वामी महाराज ने सुदामा चरित्र और भगवान श्रीकृष्ण के प्रति उनकी अटूट मित्रता का भावपूर्ण वर्णन किया। उन्होंने कहा कि भगवान के दरबार में धन-दौलत नहीं, बल्कि सच्ची श्रद्धा और निर्मल भक्ति का महत्व है। कथा के समापन पर भजन-कीर्तन, आरती और प्रसाद वितरण किया गया।

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