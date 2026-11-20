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अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा महानगर की ओर से सिविल लाइंस स्थित टाइनी टॉट्स कॉलेज में रानी लक्ष्मीबाई जयंती के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस दौरान बच्चों ने विभिन्न प्रस्तुतियों के माध्यम से रानी लक्ष्मीबाई के शौर्य और वीरता को याद किया।

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