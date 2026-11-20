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पुलिस लाइन परिसर में भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। कथा में श्रद्धालु भगवान श्रीकृष्ण की लीलाओं और भागवत के प्रसंगों का श्रवण कर रहे हैं। कथावाचक ने धर्म, भक्ति और सदाचार के महत्व पर प्रकाश डालते हुए लोगों को जीवन में अच्छे कर्म करने की प्रेरणा दी।

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