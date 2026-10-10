Meerut: रावण, कुंभकर्ण और विभीषण के जन्म का हुआ मंचन

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मेरठ। शनिवार को रामलीला मंचन में रावण, कुंभकर्ण और विभीषण के जन्म से लेकर उनकी तपस्या तक के प्रसंगों का मंचन किया गया। इसके बाद पृथ्वी पर बढ़ते अत्याचारों से व्याकुल होकर पृथ्वी लोक की पुकार और देवताओं की प्रार्थना से जुड़े प्रसंग प्रस्तुत किए गए।

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