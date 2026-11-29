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आबूलेन पर खुलेआम युवती के साथ हुई अभद्रता और दरिंदगी के मामले में लापरवाही बरतने पर एसओ सदर बाजार राम प्रकाश शर्मा को हटा दिया गया है। उनको कचहरी की सुरक्षा का जिम्मा दिया गया है। अब इस मामले की जांच एसपी देहात कर रहे हैं। एसपी देहात ने आबूलेन चौकी के लापरवाह पुलिसकर्मियों को बयान के लिए अपने कार्यालय में बुलाया है। आबूलेन चौकी पर भी शिकंजा कसने की तैयारी की जा रही है।

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स्क्वायर होटल में युवती को बंधक बनाकर दुष्कर्म कर बीच सड़क पर पिटाई, घसीटने और गोद में उठाकर अभद्रता के मामले में मुख्य आरोपी सलमान, होटल संचालक स्वामी पाडा बुढ़ाना गेट निवासी गोविंद चौरसिया और पबला इंचौली निवासी मैनेजर कृष्णा को बृहस्पतिवार को पुलिस ने जेल भेज दिया था। सीओ कैंट इस मामले की विवेचना कर रहे हैं। होटल से संबंधित दस्तावेज भी सीओ ने होटल मालिक अरविंद अग्रवाल से मांगे हैं।



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मेडिकल रिपोर्ट में युवती के साथ दुष्कर्म की पुष्टि हुई थी। बिना आईडी के होटल में कमरा देने और रजिस्टर में कोई एंटी दर्ज नहीं होने पर होटल संचालक गोविंद चौरसिया की गर्दन फंस गई है। विवेचक सीओ कैंट मामले में चार्जशीट दाखिल करने के लिए साक्ष्य जुटा रहे हैं।

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