पत्नी ने बनाई थी चाय, कप देकर काम कर गई

घटना गांव पटनी परतापुर निवासी विजय (35) पुत्र सलेक के साथ हुई। सलेक के अनुसार, शनिवार सुबह करीब 6:30 बजे उसकी पत्नी कविता ने चाय बनाई और फिर काम पर चली गई। विजय ने चाय पी तो कुछ देर बाद ही उसकी तबीयत बिगड़ने लगी और उसके मुंह से झाग निकलने लगा। यह देखकर परिजनों में हड़कंप मच गया। आनन-फानन में वे उसे पहले स्थानीय अस्पताल और फिर शामली लेकर पहुंचे। चिकित्सकों ने उसकी गंभीर हालत को देखते हुए उसे मेरठ रेफर कर दिया।