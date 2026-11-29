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मेरठ के सोलाना गांव में एक अनोखी घटना सामने आई है, जहां दहेज में थार गाड़ी की मांग करने वाले लड़के पक्ष को लड़की पक्ष ने खिलौना थार देकर सगाई तोड़ दी। यह मामला क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है और शादी जैसे पवित्र रिश्ते में दहेज की मांग पर सवाल खड़े कर रहा है। इस मामले का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है।

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ज्ञानपुर गांव निवासी शमशेर ने अपने बेटे महताब और जैद का रिश्ता सोलाना गांव निवासी बब्बर की बेटियों से तय किया था। शनिवार सुबह, शमशेर अपने बेटों की चिट्ठी लेकर लड़की वालों के घर सोलाना पहुंचे। आरोप है कि इसी दौरान उन्होंने दहेज में थार गाड़ी की मांग कर दी। इस मांग से नाराज लड़की पक्ष ने शमशेर और उनके साथ आए लोगों को सुबह से रात तक घर में बंधक बनाए रखा। अंत में, उन्हें असली थार के बजाय एक खिलौना थार थमा दी गई और रिश्ता समाप्त कर दिया गया। इस घटना का डेढ़ मिनट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।



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लाल खत की रस्म में अनोखा जवाब

जानकारी के अनुसार, शमशेर शादी में गाड़ी की मांग पर अड़े रहे। इसके बाद बब्बर ने उन्हें 'लालखत' की रस्म के लिए अपने घर बुलाया। मुस्लिम समुदाय में शादी से पहले लाल खत की रस्म निभाई जाती है, जिसमें दुल्हन पक्ष दूल्हा पक्ष को शादी की तारीख, समय और अन्य विवरणों के साथ एक निमंत्रण पत्र देता है। इस रस्म के लिए शमशेर को बुलाया गया था, जहां उन्हें सुबह से रात तक इंतजार कराया गया और अंत में खिलौना थार देकर रिश्ता खत्म कर दिया गया। वायरल वीडियो में लड़की के पिता को लड़के के पिता को खिलौना थार देते हुए कहते सुना जा सकता है, "तुम्हें इंसान की जरूरत नहीं थी, तुम्हें कार की जरूरत थी। हमने तुम्हें थार दी है, इसे चलाना।"

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