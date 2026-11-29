{"_id":"6b0bb55c9fbbb60bef069e68","slug":"meerut-massive-fire-breaks-out-at-a-clothing-warehouse-in-majidnagar-flames-raged-for-three-hours-2026-11-29","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"मेरठ: मजीदनगर में कपड़ों के गोदाम में भीषण आग, तीन घंटे तक धधकती रहीं लपटें, आसपास के मकानों में आईं दरारें","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

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लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र के मजीद नगर में रविवार सुबह कपड़ों के गोदाम में भीषण आग लग गई। आग की लपटें इतनी ऊंची थीं कि करीब एक किलोमीटर दूर से भी दिखाई दे रही थीं। गोदाम में रखे कपड़ों ने आग पकड़ ली, जिससे कुछ ही देर में लपटों ने विकराल रूप ले लिया था। आग की तपिश और धुएं से आसपास के इलाके में अफरातफरी मच गई। गोदाम के आसपास रहने वाले लोग जान बचाने के लिए घरों से बाहर निकलकर सुरक्षित स्थानों की ओर भागे। फायर ब्रिगेड ने लगभग तीन घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।

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मजीद नगर निवासी जियाउद्दीन का कपड़ों का गोदाम मजीद नगर में ही है। रविवार सुबह करीब पांच बजे गोदाम में आग लगने की सूचना फायर ब्रिगेड को मिली। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग बुझाने का काम शुरू किया। आग की भयावहता को देखते हुए एक के बाद एक फायर ब्रिगेड की सात गाड़ियां बुलानी पड़ीं। फायर ब्रिगेड ने करीब तीन घंटे तक लगातार पानी की बौछार कर आग पर काबू पाने का प्रयास किया। काफी मशक्कत के बाद आग बुझाई जा सकी।



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आग इतनी भीषण थी कि आसपास के मकानों तक इसकी तपिश पहुंच गई। कई मकानों की दीवारों में दरारें आने की बात सामने आई है। हालात बिगड़ते देख लोगों ने घरों से बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। कुछ मकानों में आग की लपटों और गर्मी का असर भी दिखाई दिया। सुबह-सुबह लगी आग के चलते इलाके में दहशत का माहौल रहा। सीएफओ सुरेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि आग लगने के कारण का पता किया जा रहा है।

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