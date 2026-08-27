मेरठ में संगीत सोम का सियासी पलटवार, बोले- ‘जिन्हें वे चवन्नी बता रहे हैं, वे आपको इकन्नी का नहीं छोड़ेंगे’

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मेरठ में पूर्व विधायक संगीत सोम ने सियासी बयानबाजी को लेकर पलटवार किया है। उन्होंने कहा, 'जिन्हें वे चवन्नी बता रहे हैं, वे आपको इकन्नी का नहीं छोड़ेंगे।' उनके इस बयान को हालिया राजनीतिक बयानबाजी के जवाब के तौर पर देखा जा रहा है। संगीत सोम ने अपने जूते, कपड़ों और बालों को लेकर होने वाली चर्चाओं पर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि इन चीजों की चर्चा छोड़कर विकास कार्यों पर ध्यान देना चाहिए।

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