सहारनपुर मस्जिद प्रकरण: हाईकोर्ट में सुनवाई आज, जुमे की नमाज को लेकर अलर्ट, मेरठ में ड्रोन से निगरानी

सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट की निगरानी

सहारनपुर पुलिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी लगातार निगरानी रखेगी। भ्रामक, भड़काऊ या आपत्तिजनक पोस्ट सामने आने पर तत्काल संज्ञान लेकर नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना मिलने पर तत्काल कार्रवाई के लिए भी अधिकारियों को निर्देशित किया गया है।



मुजफ्फरनगर में नौ जोन, चार सुपर जोन और 22 सेक्टर

सहारनपुर में मस्जिद ध्वस्तीकरण और मुजफ्फरनगर में विवादित पोस्टर लगाए जाने की घटनाओं के बाद मुजफ्फरनगर पुलिस भी अलर्ट मोड पर है। जुमे की नमाज के दौरान सुरक्षा के लिए जिले को नौ जोन, चार सुपर जोन और 22 सेक्टर में बांटा गया है। 17 क्यूआरटी भी तैनात की गई हैं।



एसएसपी संजय कुमार वर्मा ने पुलिस अधिकारियों की बैठक लेकर विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। सभी पुलिस अधिकारी सुबह से अपने-अपने क्षेत्रों में भ्रमण करेंगे। शांति और सद्भाव बनाए रखने के लिए धर्मगुरुओं से वार्ता कर सहयोग की अपील की गई है।