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मेरठ: जली कोठी कोठी के वासियों ने लगाए अवैध रूप से दुकानें बनाने के आरोप

Mohd Mustakim

Updated Tue, 06 Oct 2026 11:46 PM IST Updated Tue, 06 Oct 2026 11:46 PM IST







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जलीकोठी में कोठी अतानस के वासियों ने मंगलवार को वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की। कहा कि नादर अली भवन में अवैध रूप से दुकानें बनाई जा रही हैं। भूमाफिया ने कब्जा कर लिया है, धमकी दी जा रही है। इसी मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की। ... और पढ़ें

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