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दिल्ली-दून हाईवे पर स्थित पल्हैड़ा फ्लाईओवर की स्थिति को लेकर चिंताएं गहरा गई हैं। पिछले दो दिनों से फ्लाईओवर के ऊपर से भारी वाहनों के गुजरने के कारण दरारें बढ़ती जा रही हैं और पुल के नीचे से रोड़ी व डस्ट के छोटे-छोटे टुकड़े टूटकर गिर रहे हैं। सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो के बाद लोगों में पुल की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता है।

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फ्लाईओवर पर दिन-रात भारी वाहनों का आवागमन बना रहता है। पुल में दिखाई दे रही दरारें और नीचे गिरते निर्माण सामग्री के टुकड़े किसी बड़े हादसे की आशंका को बढ़ा रहे हैं। स्थानीय निवासियों का कहना है कि पुल की स्थिति को देखते हुए तत्काल तकनीकी जांच कराई जानी चाहिए ताकि आवागमन करने वाले लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।



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तत्काल कार्रवाई और सुरक्षा उपाय

मामले की जानकारी मिलने पर सिवाया टोल की टीम ने मौके का निरीक्षण किया। एहतियात के तौर पर, दरार वाले हिस्से के नीचे सुरक्षा बैरियर लगा दिए गए हैं ताकि गिरते हुए टुकड़ों से कोई वाहन या राहगीर प्रभावित न हो। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एनएचएआई) के अधिकारियों को भी इस समस्या से अवगत करा दिया गया है।

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