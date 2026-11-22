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मेरठ आवास एवं विकास परिषद के संपत्ति प्रबंधक सुनील कुमार शर्मा को शासन ने निलंबित कर दिया है। रिश्वत के लिए पैसे के लेनदेन को लेकर वीडियो वायरल होने और शासन से शिकायत के बाद यह कार्रवाई की गई है। शनिवार को अपर आवास आयुक्त एवं सचिव आवास एवं विकास परिषद राकेश कुमार सिंह की ओर से इस बारे में आदेश जारी किए गए हैं। वहीं, मामले में उप आवास आयुक्त लखनऊ को जांच अधिकारी बनाया गया है और जोनल आयुक्त आरोप पत्र दाखिल करेंगे।

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दरअसल, विश्व हिंदू महासंघ भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद कुमार ने संपत्ति प्रबंधक सुनील कुमार शर्मा को भ्रष्टाचार का जिम्मेदार बताते हुए शासन में शिकायत की थी। उनका आरोप है कि परिषद की ओर से 15 अगस्त से अक्तूबर तक संचालित सेमी फिनिश्ड भवनों के ऑनलाइन पंजीकरण में पूर्व सैनिकों एवं उनके आश्रितों को तीन प्रतिशत आरक्षण समाप्त कर दिया गया। मामले में उनके वीडियो भी जारी किए गए थे। इसमें वे लेन-देन की बात कर रहे हैं।



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विनोद कुमार ने शिकायत में बताया कि संपत्ति प्रबंधक को गृह जनपद में ही तैनाती दी गई है। संपत्ति विभाग के कनिष्ठ सहायक प्रमीत कुमार और आउटसोर्स कर्मचारी रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़े जा चुके हैं। इस मामले में मुख्यमंत्री, अपर मुख्य सचिव और आवास आयुक्त से शिकायत की गई थी। इसी पर करवाई करते हुए अपर आवास आयुक्त एवं सचिव आवास एवं विकास परिषद राकेश कुमार सिंह की ओर से आदेश जारी किए गए।



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