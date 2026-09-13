{"_id":"6aa6928f5ac22302dd09c104","slug":"video-meerut-filthy-drain-water-floods-the-road-leading-to-the-sports-complex-commuting-has-become-difficult-2026-09-13","type":"video","status":"publish","title_hn":"मेरठ: स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जाने वाली सड़क पर भरा नाले का गंदा पानी, निकलना भी दुश्वार","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

मेरठ: स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जाने वाली सड़क पर भरा नाले का गंदा पानी, निकलना भी दुश्वार

Mohd Mustakim

Updated Sun, 13 Sep 2026 05:39 PM IST Updated Sun, 13 Sep 2026 05:39 PM IST







Link Copied



मेरठ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जाने वाली सड़क बदहाली का शिकार है। गंदे नाले के पानी से जलभराव के बीच से लोग गुजरने को मजबूर हैं। बारिश में हालात और भी बदतर हो जाते हैं, निकलना मुश्किल हो जाता है। इसके बावजूद प्रशासनिक जिम्मेदार आंखें मूंदे बैठे हैं। ... और पढ़ें

विज्ञापन