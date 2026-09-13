{"_id":"6aa66db8a82bacb9d90ee97b","slug":"meerut-body-of-woman-who-had-gone-out-for-a-walk-found-family-alleges-murder-and-creates-a-ruckus-2026-09-13","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"मेरठ: घर से टहलने निकली महिला का शव मिला, परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया, जाम लगाकर किया हंगामा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

विज्ञापन हस्तिनापुर स्थित गणेशपुर गांव में रविवार सुबह बुजुर्ग महिला का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिला। परिजनों ने हत्या का आरोप लगाते हुए हंगामा कर दिया। हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग करते हुए शव उठाने से इंकार कर दिया। सूचना पर सीओ पंकज लवानिया समेत कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची और परिजनों से बातचीत कर मामले को शांत कराने का प्रयास किया।

गणेशपुर निवासी बिमला देवी (65) रविवार सुबह घर से घूमने के लिए निकली थीं। कुछ देर बाद उनका शव बिजनौर-मवाना मार्ग पर गांव से करीब एक किलोमीटर दूर सड़क किनारे बनी पुरानी दुकानों में मिला। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव की पहचान कर परिजनों को जानकारी दी।



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महिला की मौत की सूचना मिलते ही परिजन मौके पर पहुंच गए। उन्होंने हत्या की आशंका जताते हुए पुलिस से मामले की जांच और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। परिजनों का कहना था कि कार्रवाई होने तक शव नहीं उठने दिया जाएगा।



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