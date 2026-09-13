मेरठ: घर से टहलने निकली महिला का शव मिला, परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया, जाम लगाकर किया हंगामा
अमर उजाला नेटवर्क, मेरठ Published by: Mohd Mustakim Updated Sun, 13 Sep 2026 03:02 PM IST
सार
गणेशपुर निवासी बिमला देवी का शव घर से एक किमी दूर पड़ा मिला। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस पहचान की और परिजनों को जानकारी दी। परिजनों और ग्रामीणों ने हत्या का आरोप लगाकर हंगामा कर दिया।
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विस्तार
हस्तिनापुर स्थित गणेशपुर गांव में रविवार सुबह बुजुर्ग महिला का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिला। परिजनों ने हत्या का आरोप लगाते हुए हंगामा कर दिया। हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग करते हुए शव उठाने से इंकार कर दिया। सूचना पर सीओ पंकज लवानिया समेत कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची और परिजनों से बातचीत कर मामले को शांत कराने का प्रयास किया।
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गणेशपुर निवासी बिमला देवी (65) रविवार सुबह घर से घूमने के लिए निकली थीं। कुछ देर बाद उनका शव बिजनौर-मवाना मार्ग पर गांव से करीब एक किलोमीटर दूर सड़क किनारे बनी पुरानी दुकानों में मिला। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव की पहचान कर परिजनों को जानकारी दी।
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महिला की मौत की सूचना मिलते ही परिजन मौके पर पहुंच गए। उन्होंने हत्या की आशंका जताते हुए पुलिस से मामले की जांच और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। परिजनों का कहना था कि कार्रवाई होने तक शव नहीं उठने दिया जाएगा।
स्थिति को देखते हुए सीओ पंकज लवानिया के नेतृत्व में कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस अधिकारियों ने परिजनों से बातचीत कर उन्हें समझाने का प्रयास किया। पुलिस शव का पोस्टमार्टम कराने की तैयारी में जुटी थी, लेकिन परिजन अपनी मांग पर अड़े रहे। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। सीओ के आश्वासन के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया।