फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Meerut News ›   Meerut: Body of woman who had gone out for a walk found; family alleges murder and creates a ruckus

मेरठ: घर से टहलने निकली महिला का शव मिला, परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया, जाम लगाकर किया हंगामा

Sun, 13 Sep 2026 03:02 PM IST
Mohd Mustakim अमर उजाला नेटवर्क, मेरठ
अमर उजाला नेटवर्क, मेरठ Published by: Mohd Mustakim Updated Sun, 13 Sep 2026 03:02 PM IST
सार

गणेशपुर निवासी बिमला देवी का शव घर से एक किमी दूर पड़ा मिला। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस पहचान की और परिजनों को जानकारी दी। परिजनों और ग्रामीणों ने हत्या का आरोप लगाकर हंगामा कर दिया। 

विज्ञापन
Meerut: Body of woman who had gone out for a walk found; family alleges murder and creates a ruckus
महिला की मौत होने पर विलाप करते परिजन। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

हस्तिनापुर स्थित गणेशपुर गांव में रविवार सुबह बुजुर्ग महिला का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिला। परिजनों ने हत्या का आरोप लगाते हुए हंगामा कर दिया। हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग करते हुए शव उठाने से इंकार कर दिया। सूचना पर सीओ पंकज लवानिया समेत कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची और परिजनों से बातचीत कर मामले को शांत कराने का प्रयास किया।
विज्ञापन

Meerut: Body of woman who had gone out for a walk found; family alleges murder and creates a ruckus
जाम लगाकर हंगामा करते लोग। - फोटो : अमर उजाला
गणेशपुर निवासी बिमला देवी (65) रविवार सुबह घर से घूमने के लिए निकली थीं। कुछ देर बाद उनका शव बिजनौर-मवाना मार्ग पर गांव से करीब एक किलोमीटर दूर सड़क किनारे बनी पुरानी दुकानों में मिला। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव की पहचान कर परिजनों को जानकारी दी।
 
विज्ञापन
विज्ञापन

महिला की मौत की सूचना मिलते ही परिजन मौके पर पहुंच गए। उन्होंने हत्या की आशंका जताते हुए पुलिस से मामले की जांच और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। परिजनों का कहना था कि कार्रवाई होने तक शव नहीं उठने दिया जाएगा।
 
विज्ञापन

स्थिति को देखते हुए सीओ पंकज लवानिया के नेतृत्व में कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस अधिकारियों ने परिजनों से बातचीत कर उन्हें समझाने का प्रयास किया। पुलिस शव का पोस्टमार्टम कराने की तैयारी में जुटी थी, लेकिन परिजन अपनी मांग पर अड़े रहे। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। सीओ के आश्वासन के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। 
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed