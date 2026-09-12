नितिन हत्याकांड: धरने पर बैठे मंत्री, शव रखकर मेरठ-बिजनौर मार्ग किया जाम, मुख्य आरोपी के घर पर चला बुलडोजर

चार पुलिस टीमें आरोपियों की तलाश में

नितिन हत्याकांड में आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए चार पुलिस टीमें गठित की गई हैं। टीमें अलग-अलग स्थानों पर लगातार दबिश दे रही हैं। पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के साथ घटना में इस्तेमाल हथियारों और हत्या के कारणों की भी जांच कर रही है।



प्रिंस पर हमले के दौरान नितिन को लगी थी गोली

पुलिस के अनुसार, शुक्रवार शाम राजकीय बालिका इंटर कॉलेज के पास प्रिंस उर्फ मुकद्दम पर जानलेवा हमला हुआ था। उस दौरान उसके पीछे बाइक पर बैठे नितिन को गोली लग गई। गंभीर हालत में उसे उपचार के लिए ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। घटना के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए। पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर हत्याकांड का खुलासा किया जाएगा।



तहरीर के आधार पर आगे की कार्रवाई

परिजनों की ओर से तहरीर दिए जाने की प्रक्रिया के बाद पुलिस मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई कर रही है। फिलहाल फरार आरोपियों की तलाश जारी है। मुख्य आरोपी के घर बुलडोजर कार्रवाई के बाद अब सभी आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस पर दबाव बढ़ गया है।