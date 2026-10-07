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मेरठ: किराएदार से था दो हजार का विवाद, मालिक के घर में लगा दी आग, एक करोड़ का नुकसान

Mohd Mustakim

Updated Wed, 07 Oct 2026 09:30 PM IST Updated Wed, 07 Oct 2026 09:30 PM IST







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शिव कुंज कॉलोनी में नवनीत दूहन के मकान में सोनू ने किराए पर गोदाम ले रखा है। सोनू ने टेंट वाले हर्ष के दो हजार रुपये नहीं दिए। हर्ष ने अपने साथी अभिनव के साथ मिलकर नवनीत दूहन के मकान में आग लगा दी। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। ... और पढ़ें

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