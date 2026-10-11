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मेरठ: रामा संकीर्तन मंदिर में श्रद्धालुओं ने की दुर्गा माता की स्तुति

Mohd Mustakim

Updated Sun, 11 Oct 2026 06:31 PM IST Updated Sun, 11 Oct 2026 06:31 PM IST







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शारदीय नवरात्र के पहले दिन लालकुर्ती स्थित रामा संकीर्तन मंदिर में श्रद्धालुओं ने दुर्गा माता की स्तुति की। कीर्तन कर मां गौरी का गुणगान किया। सभी भक्त माता के भजन गाते हुए जयकारा लगाते हुए भक्ति में लीन रहे। ... और पढ़ें

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