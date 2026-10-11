{"_id":"6acb42529bfa01911b081dd5","slug":"meerut-weather-alternating-between-cloudy-skies-and-sunshine-chance-of-rain-over-the-next-three-days-2026-10-11","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"मेरठ का मौसम: आसमान पर कभी छा रहे बादल, तो कभी निकल रही धूप; इन तीन दिनों में बारिश की संभावना","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

विज्ञापन

पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। रविवार को सुबह से कभी आसमान में बादल छाए रहे तो कभी हल्की धूप निकल रही है। बादलों की आवाजाही और मौसम में हो रहे बदलाव के चलते तापमान में उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है। वहीं, हल्की बारिश की संभावना भी बनी हुई है। मौसम विभाग ने 15 से 17 अक्तूबर के बीच पश्चिमी उत्तर प्रदेश में फिर से हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार जताए हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में पारा गिरने का अनुमान है।

Trending Videos

रविवार को मौसम में बदलाव का असर साफ दिखाई दिया। कभी आसमान में बादल छाए रहे तो कभी हल्की धूप निकलती रही। पिछले दिनों की तुलना में तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। इससे लोगों को दिन में गर्मी का सामना करना पड़ रहा है, जबकि रात में ठंडक हो रही है। इस कारण दिन और रात के तापमान में अंतर देखने को मिल रहा है।



विज्ञापन

विज्ञापन

तीन दिन बाद फिर बदल सकता है मौसम

मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, 15 से 17 अक्तूबर के बीच एक बार फिर मौसम में बदलाव होने के आसार हैं। इस दौरान हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। बारिश होने पर तापमान में और गिरावट आने की संभावना है। वहीं, बादल छाने और हल्की बूंदाबांदी के चलते मौसम में ठंडक बढ़ सकती है। फिलहाल मौसम में उतार-चढ़ाव का दौर जारी रहने की संभावना है।

विज्ञापन