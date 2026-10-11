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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Meerut News ›   Meerut Weather: Alternating between cloudy skies and sunshine; chance of rain over the next three days.

मेरठ का मौसम: आसमान पर कभी छा रहे बादल, तो कभी निकल रही धूप; इन तीन दिनों में बारिश की संभावना

Sun, 11 Oct 2026 01:31 PM IST
Mohd Mustakim अमर उजाला नेटवर्क, मेरठ
अमर उजाला नेटवर्क, मेरठ Published by: Mohd Mustakim Updated Sun, 11 Oct 2026 01:31 PM IST
सार

Meerut News: मौसम विभाग ने  15 से 17 अक्तूबर के बीच फिर से बारिश होने का पूर्वानुमान जताया है। वहीं रविवार को भी कुछ जगह बूंदाबांदी होने के आसार हैं। इसके अलावा रात में ठंडक का अहसास अब होने लगा है। 

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Meerut Weather: Alternating between cloudy skies and sunshine; chance of rain over the next three days.
आसमान में छाया बादल। सांकेतिक तस्वीर।

विस्तार
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पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। रविवार को सुबह से कभी आसमान में बादल छाए रहे तो कभी हल्की धूप निकल रही है। बादलों की आवाजाही और मौसम में हो रहे बदलाव के चलते तापमान में उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है। वहीं, हल्की बारिश की संभावना भी बनी हुई है। मौसम विभाग ने 15 से 17 अक्तूबर के बीच पश्चिमी उत्तर प्रदेश में फिर से हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार जताए हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में पारा गिरने का अनुमान है। 
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रविवार को मौसम में बदलाव का असर साफ दिखाई दिया। कभी आसमान में बादल छाए रहे तो कभी हल्की धूप निकलती रही। पिछले दिनों की तुलना में तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। इससे लोगों को दिन में गर्मी का सामना करना पड़ रहा है, जबकि रात में ठंडक हो रही है। इस कारण दिन और रात के तापमान में अंतर देखने को मिल रहा है।
 
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तीन दिन बाद फिर बदल सकता है मौसम
मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, 15 से 17 अक्तूबर के बीच एक बार फिर मौसम में बदलाव होने के आसार हैं। इस दौरान हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। बारिश होने पर तापमान में और गिरावट आने की संभावना है। वहीं, बादल छाने और हल्की बूंदाबांदी के चलते मौसम में ठंडक बढ़ सकती है। फिलहाल मौसम में उतार-चढ़ाव का दौर जारी रहने की संभावना है।
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बारिश से प्रदूषण में भी मिल सकती है राहत
मौसम में बदलाव और संभावित बारिश का असर वायु गुणवत्ता पर भी पड़ सकता है। बारिश होने से वातावरण में मौजूद धूल के कण नीचे बैठ सकते हैं, जिससे प्रदूषण के स्तर में अस्थायी रूप से कमी आने की संभावना रहती है। हालांकि, इसका वास्तविक असर बारिश की मात्रा और हवा की गति पर निर्भर करेगा। 
 
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