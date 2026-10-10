मेरठ:जंतर-मंतर कूच रहे भाकियू कार्यकर्ताओं को पुलिस ने टोल पर रोका, कलक्ट्रेट में धरने पर बैठे, उठाई ये मांगें

डीएम से मुलाकात की मांग पर अड़े

किसान अपनी समस्याओं को लेकर जिलाधिकारी से मिलना चाहते हैं। डीएम ने दो दिन बाद बैठक करने का प्रस्ताव दिया, लेकिन किसान इससे संतुष्ट नहीं हुए और कलेक्ट्रेट में ही धरना जारी रखा।



प्रमाणपत्र, जल निकासी और सड़कों से जुड़े मुद्दे

किसानों की मांगों में प्रमाणपत्र बनवाने से जुड़ी समस्याएं, जल निकासी और सीवर व्यवस्था तथा सड़कों से संबंधित मुद्दे शामिल हैं। किसान इन समस्याओं के समाधान की मांग कर रहे हैं।



अन्य किसानों को भी बुला रहे

नाराज किसान कलेक्ट्रेट परिसर में डटे हुए हैं और अपने आंदोलन में शामिल होने के लिए अन्य किसानों को भी बुला रहे हैं। फिलहाल किसान डीएम से मुलाकात और अपनी समस्याओं पर चर्चा की मांग कर रहे हैं।