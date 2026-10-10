देवबंद हादसा: एक साथ जलीं चार चिताएं, हर आंख हुई नम; कुशावली में मातम

हादसे के बाद से गांव में शोक की लहर

देवबंद में हुए हादसे की खबर मिलते ही कुशावली में शोक छा गया था। शनिवार को चारों श्रद्धालुओं के अंतिम संस्कार में बड़ी संख्या में ग्रामीण और आसपास के लोग शामिल हुए। गांव के लोग पीड़ित परिवारों के घर पहुंचकर उन्हें ढांढस बंधाते रहे। अपनों को खोने का दर्द परिवारों के चेहरों और आंसुओं में साफ झलक रहा था। गांव में हर तरफ गम का माहौल बना हुआ है।



संगीत सोम समेत जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने बंधाया ढांढस

पूर्व विधायक संगीत सोम सुबह से ही पीड़ित परिवारों के बीच रहे और उन्हें सांत्वना दी। वह अंतिम संस्कार में भी मौजूद रहे। इससे पहले एसएसपी बीबीजीटीएस मूर्ति, जिलाधिकारी वीके सिंह, एसडीएम उदित नारायण सेंगर, तहसीलदार योगेश चंद, सीओ आशुतोष कुमार, थाना प्रभारी निरीक्षक दिनेश प्रताप सिंह और सपा विधायक अतुल ने भी पीड़ित परिवारों से मिलकर उन्हें ढांढस बंधाया।