{"_id":"6acb25dae0f2032187088035","slug":"bijnor-azaan-broadcast-via-loudspeaker-at-mosque-police-arrested-the-muezzin-and-sent-him-to-jail-2026-10-11","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"बिजनौर: मस्जिद में लाउडस्पीकर से दी अजान, पुलिस ने आवाज तेज बताई, मोअज्जन को भेजा जेल; ये बोले शहर काजी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

विज्ञापन लाउडस्पीकर से निकली अजान की आवाज सड़क तक सुनाई दी तो पुलिस मस्जिद में पहुंच गई। पुलिस ने मस्जिद के मोअज्जन को गिरफ्तार करके चालान कर दिया। एसडीएम की अदालत ने लाउडस्पीकर पर मानक से अधिक आवाज में अजान देने पर मोअज्जन को 14 दिनों के लिए जेल भेज दिया।

Trending Videos

नजीबाबाद में राजकीय इंटर कॉलेज के पास नजीबुद्दौला मस्जिद में शनिवार दोपहर करीब 12:40 बजे जौहर की अजान दी जा रही थी। तभी थाना समाधान दिवस के सिलसिले में वहां पहुंचे एसपी केके बिश्नोई को सड़क तक अजान की आवाज सुनाई दी। उनके आदेश पर पुलिस ने मस्जिद में दाखिल होकर चेकिंग की तो अंदर लाउडस्पीकर लगा था। पुलिस ने मानक से अधिक लाउडस्पीकर से निकलने वाली अजान की आवाज का हवाला देते हुए मोअज्जन मोहम्मद फैजान निवासी मकबरा को गिरफ्तार कर लिया।



विज्ञापन

विज्ञापन

मामले में दरोगा सौरभ सिंह की ओर से थाना नजीबाबाद में प्राथमिकी दर्ज कराई गई। इसमे लिखा गया कि लाउडस्पीकर को मस्जिद के अंदर छिपाकर रखा गया था, जोकि बाहर से दिखाई नहीं दिया। लाउडस्पीकर से निकलने वाली तेज आवाज से बुजुर्गों, बीमारों और बच्चों के लिए खतरा है, जिससे लोगों में आक्रोश था। पुलिस ने मोअज्जन का चालान करते हुए एसडीएम कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। एसपी ने इस संबंध में लापरवाही बरतने पर बीट प्रभारी ललित कुमार को निलंबित कर दिया है।



विज्ञापन

2509 धार्मिक स्थलों से उतरवाए थे लाउडस्पीकर

सितंबर माह में बिजनौर पुलिस ने जिलेभर में धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर उतारने के लिए अभियान चलाया था। इसमें 1323 मस्जिदों, 1116 मंदिर और 70 गुरुद्वारों के लाउडस्पीकर उतारे गए थे। साथ ही बचे हुए एक-एक लाउडस्पीकर की आवाज भी तय नियमों के तहत रखने की हिदायत दी गई थी।

