मेरठ: आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने प्रोत्साहन राशि मूल मानदेय में जोड़ने की मांग की

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हस्तिनापुर के महिला आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं की बढ़ाई गई प्रोत्साहन राशि को मूल मानदेय में शामिल करने की मांग की है। संघ की जिलाध्यक्ष संतोष परमार ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी कार्यालय के माध्यम से भेजा। अपनी मांगों को लेकर जिले की विभिन्न ब्लाकों की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी कार्यालय पर ज्ञापन दिया।

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