सूर्य किरण एयर शो आज से: जमीन से आसमान तक कड़ा सुरक्षा पहरा, ड्रोन पर रोक; भारी वाहनों का रूट डायवर्ट

पांच विमानों ने किया पूर्वाभ्यास

शुक्रवार को वायुसेना के पांच विमानों ने मोहिउद्दीनपुर के आसमान में पूर्वाभ्यास किया। सूर्य किरण विमानों की हवा में कलाबाजियां देखकर लोग दंग रह गए। पूर्वाभ्यास के दौरान फाइटर पायलटों ने अलग-अलग हवाई करतबों का प्रदर्शन किया।



डीएम डॉ. वीके सिंह, एसएसपी बीबीजीटीएस मूर्ति, एडीएम सिटी बृजेश सिंह, एसपी सिटी विनायक गोपाल भोंसले, एसपी ट्रैफिक राजेश कुमार श्रीवास्तव, वायुसेना के स्क्वाड्रन लीडर तुषार शर्मा, स्क्वाड्रन लीडर संजेश सिंह और स्क्वाड्रन लीडर विक्रम वेंकटेशन ने आयोजन स्थल पर व्यवस्थाओं का जायजा लिया।



पांच मीटर की दूरी पर उड़ेंगे विमान

स्क्वाड्रन लीडर तुषार शर्मा ने बताया कि भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण एशिया की इकलौती नौ एयरक्राफ्ट एयरोबेटिक टीम है। उनके अनुसार विमान कमांडिंग ऑफिसर ग्रुप कैप्टन अजय दशरथी की कमान में एक-दूसरे से पांच मीटर की दूरी पर उड़ान भरकर वायुसेना के प्रोफेशनलिज्म और एक्यूरेसी का प्रदर्शन करेंगे।