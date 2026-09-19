मेरठ: होमगार्ड भर्ती परीक्षा में दौड़े 1004 अभ्यर्थी, पांच की हालत फिर बिगड़ी; स्टेडियम में पड़ी मिलीं दवाएं

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होमगार्ड भर्ती के लिए कैलाश प्रकाश स्टेडियम में चल रही शारीरिक दक्षता परीक्षा में शनिवार को 1004 अभ्यर्थी दौड़ में शामिल हुए। इनमें पांच अभ्यर्थियों की डिहाइड्रेशन के कारण तबीयत बिगड़ गई। उन्हें मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद सभी को घर भेज दिया गया। उधर, शारीरिक दक्षता परीक्षा होने के बाद स्टेडियम में कूड़े में कई दवा और आधार कार्ड पड़े दिखे। मंगलवार से अस्पताल में भर्ती सचिन की हालत अभी भी चिंताजनक बनी हुई है। स्टेडियम में शारीरिक दक्षता परीक्षा के दौरान भीषण गर्मी और उमस के कारण मंगलवार को 11 अभ्यर्थियों की हालत बिगड़ गई थी।

इस दौड़ के दौरान शामली निवासी पूर्व सैनिक अंकुज मलिक की मौत हो चुकी है। न्यूटिमा अस्पताल में भर्ती कराए गए दूसरे अभ्यर्थी हापुड़ के मुक्तेश्वरा गांव निवासी तरुण ने मंगलवार देर रात दम तोड़ दिया था। तीसरे गंभीर शामली के गुर्जरपुर निवासी सचिन को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आनंद अस्पताल के प्रशासनिक अधिकारी मुनेश पंडित का कहना है कि सचिन की हालत चिंताजनक बनी हुई है। अभी उसका वेंटिलेटर पर ही इलाज चल रहा है।



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शुक्रवार को भी यहां शारीरिक दक्षता परीक्षा में अभ्यर्थियों ने भाग लिया। एक बार फिर अभ्यर्थियों से 28 मिनट में 4.8 किमी की दौड़ लगवाई गईं। अभ्यर्थियों को इसे पूरा करने के लिए 12 चक्कर लगाने पर पड़े। डिहाइड्रेशन से तबीयत बिगड़ने पर पहले स्टेडियम में मौजूद चिकित्सीय टीम ने उन्हें प्राथमिक उपचार दिया। इसके बाद उन्हें मेडिकल अस्पताल भेज दिया गया।



अब दोपहर में नहीं कराई जा रही दौड़

अब अभ्यर्थियों से दोपहर में दौड़ नहीं कराई जा रही है। अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र पर लिखे समय से 90 मिनट पहले बुलाया जा रहा है।