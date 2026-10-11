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Hindi News ›   Video ›   Uttar Pradesh ›   Meerut News ›   Heavy rain in Meerut; Gymkhana Ground waterlogged—how will the Ramlila take place?

मेरठ में झमाझम बारिश, जिमखाना मैदान में भरा पानी, कैसे होगी रामलीला

Sun, 11 Oct 2026 06:31 PM IST
Mohd Mustakim
Mohd Mustakim Mohd Mustakim
Updated Sun, 11 Oct 2026 06:31 PM IST
Heavy rain in Meerut; Gymkhana Ground waterlogged—how will the Ramlila take place?
मेरठ में रविवार दोपहर के समय झमाझम बारिश से मौसम सुहाना हो गया। आंधी से कई जगह पेड़ उखड़ गए। वहीं काले बादल छाए रहने से दिन में अंधेरा छा गया। वहीं जिमखाना मैदान में पानी भरने से आज शाम होने वाली रामलीला पर संकट के बादल छा गए।
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