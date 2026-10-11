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मेरठ में झमाझम बारिश, जिमखाना मैदान में भरा पानी, कैसे होगी रामलीला

Mohd Mustakim

Updated Sun, 11 Oct 2026 06:31 PM IST Updated Sun, 11 Oct 2026 06:31 PM IST







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मेरठ में रविवार दोपहर के समय झमाझम बारिश से मौसम सुहाना हो गया। आंधी से कई जगह पेड़ उखड़ गए। वहीं काले बादल छाए रहने से दिन में अंधेरा छा गया। वहीं जिमखाना मैदान में पानी भरने से आज शाम होने वाली रामलीला पर संकट के बादल छा गए। ... और पढ़ें

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