मेरठ में भीषण हादसा: करनाल हाईवे पर ट्रक की टक्कर से ई-रिक्शा ठेले पर सवार तीन मजदूरों की मौत, दबथुआ में मातम

मेरठ-करनाल हाईवे पर दबथुआ गांव के पास रविवार रात तेज रफ्तार ट्रक की टक्कर से ई-रिक्शा ठेले पर सवार तीन मजदूरों की मौत हो गई। तीनों मजदूर सटरिंग का सामान लेकर गांव की ओर जा रहे थे। हाईवे पर गांव के पास कट से मुड़ते समय ट्रक ने उनके ठेले को टक्कर मार दी। हादसा इतना भीषण था कि तीनों की मौके पर ही जान चली गई। एक ही गांव के तीन लोगों की मौत से दबथुआ में शोक की लहर दौड़ गई। मृतकों के घरों में चीख-पुकार मच गई।

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हादसे में जान गंवाने वालों की पहचान दबथुआ निवासी रमेश (55) पुत्र हरपाल, अमर (26) पुत्र मुखिया और सुशील (36) पुत्र विजय के रूप में हुई है। तीनों मजदूरी करके अपने परिवारों का भरण-पोषण करते थे। रविवार रात सटरिंग का सामान ई-रिक्शा वाले ठेले में भरकर ले जाते समय वे हादसे का शिकार हो गए।