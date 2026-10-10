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Meerut: पितृ अमावस्या पर गंगा घाटों पर उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, जाम से जूझे लोग

Pratyush Sharma

Updated Sat, 10 Oct 2026 11:24 PM IST Updated Sat, 10 Oct 2026 11:24 PM IST







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मेरठ। पितृ अमावस्या पर शनिवार को मखदूमपुर, भीकुंड और बस्तौरा नारंग स्थित गंगा के कच्चे घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। सुबह से ही गंगा घाटों पर स्नान के लिए श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया। श्रद्धालुओं ने गंगा में आस्था की डुबकी लगाकर विधि-विधान से पितरों का तर्पण, पिंडदान और पूजा-अर्चना की। ... और पढ़ें

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