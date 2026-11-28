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मेरठ में वायु प्रदूषण का स्तर लगातार चिंता बढ़ा रहा है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के एयर क्वालिटी इंडेक्स पर शुक्रवार को मेरठ देश के 273 शहरों में दूसरा सबसे प्रदूषित शहर दर्ज हुआ। शहर का वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 320 रहा, जबकि बल्लभगढ़ 360 AQI के साथ पहले नंबर पर रहा। सुबह से आसमान में स्मॉग की मोटी परत छाई रही और लोगों को सांस लेने में परेशानी होने लगी। विज्ञापन



एमआईईटी कॉलेज में AQI 368, गंगानगर में 343

शहर के प्रदूषण निगरानी केंद्रों पर भी स्थिति चिंताजनक रही। एमआईईटी कॉलेज में AQI 368, गंगानगर में 343, जयभीम नगर में 316 और सेक्टर-4सी शताब्दीनगर में 311 दर्ज किया गया। पल्लवपुरम में AQI 258 रहा। विज्ञापन



मेरठ के साथ आसपास के जिलों की हवा भी खराब रही। गाजियाबाद में AQI 259, बागपत में 227 और मुजफ्फरनगर में 225 दर्ज किया गया।



यह भी पढ़ें: मतदाता बनने का मौका: आज-कल बूथ पर करें आवेदन, सुबह 10 से शाम 4 बजे तक मिलेंगे बीएलओ, हेल्पलाइन 1950 से भी मदद शहर के प्रदूषण निगरानी केंद्रों पर भी स्थिति चिंताजनक रही। एमआईईटी कॉलेज में AQI 368, गंगानगर में 343, जयभीम नगर में 316 और सेक्टर-4सी शताब्दीनगर में 311 दर्ज किया गया। पल्लवपुरम में AQI 258 रहा।मेरठ के साथ आसपास के जिलों की हवा भी खराब रही। गाजियाबाद में AQI 259, बागपत में 227 और मुजफ्फरनगर में 225 दर्ज किया गया। विज्ञापन विज्ञापन

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हवा की रफ्तार धीमी, वातावरण में जमा प्रदूषक

हवा की गति धीमी होने के कारण प्रदूषक तत्व वातावरण से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। सुबह और शाम स्मॉग का असर अधिक दिखाई दे रहा है। खुले स्थानों और मुख्य मार्गों पर धुंध छाने से दृश्यता भी प्रभावित हो रही है।



तापमान में गिरावट के बीच प्रदूषण का स्तर बढ़ने से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। सुबह होते ही शहर के आसमान में स्मॉग की मोटी चादर छा गई, जबकि शाम ढलने के बाद प्रदूषण का असर और महसूस होने लगा।





सांस और आंखों पर पड़ सकता है असर

वरिष्ठ चिकित्सक डॉ. संजीव शर्मा के अनुसार, हवा में मौजूद सूक्ष्म कण फेफड़ों तक पहुंचकर नुकसान पहुंचाते हैं। इससे खांसी, गले में खराश, सांस लेने में परेशानी, सीने में जकड़न और आंखों में जलन हो सकती है। अस्थमा और एलर्जी के मरीजों के लिए स्थिति अधिक परेशानी वाली है।



उन्होंने बताया कि लंबे समय तक प्रदूषित हवा में रहने से फेफड़ों की कार्यक्षमता और हृदय पर भी असर पड़ सकता है। डॉ. शर्मा ने सुबह-शाम खुले में व्यायाम से बचने, जरूरत पड़ने पर एन-95 मास्क पहनने और सांस संबंधी परेशानी होने पर चिकित्सक से परामर्श लेने की सलाह दी।