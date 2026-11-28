स्कूल प्रबंधन पर मामला दबाने का आरोप

बच्चे की बात सुनने के बाद परिजनों ने ग्रामीणों को इसकी जानकारी दी। इसके बाद शनिवार को परिजन और ग्रामीण स्कूल पहुंच गए और आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए हंगामा शुरू कर दिया।



परिजनों ने स्कूल प्रबंधन पर भी गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना है कि घटना की जानकारी होने के बावजूद प्रधानाचार्य और एक शिक्षक ने मामले को दबाने का प्रयास किया। इस बात को लेकर उनका गुस्सा और बढ़ गया। उन्होंने स्कूल प्रबंधन से जवाब मांगते हुए आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की।



पुलिस कर रही मामले की जांच

हंगामे की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और परिजनों से जानकारी ली। स्कूल के बाहर काफी देर तक गहमागहमी बनी रही। सीओ ब्रह्मपुरी राम प्रकाश ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। जांच के बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।