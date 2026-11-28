तीन हजार की आबादी वाले गांव में 2400 बैनामे कैसे?

सरकारी अभिलेखों में उल्देपुर गांव की भूमि उपजाऊ और लाल डोरा चिह्नित है। आरोप है कि यहां प्रॉपर्टी एजेंटों ने बिना अनुमति और भू-उपयोग परिवर्तन कराए अवैध कॉलोनियां विकसित कर दीं। पिछले 10 साल में सर्किल रेट से दस गुना अधिक कीमत पर करीब 2400 बैनामे कराए जाने की बात सामने आई है।



उल्देपुर की आबादी करीब तीन हजार बताई गई है। ऐसे में पिछले 10 साल में करीब 2400 बैनामे होने पर सवाल उठ रहे हैं। चर्चा है कि पल्लवपुरम की पॉश कॉलोनियों में रहने वाले लोगों ने यहां अवैध कॉलोनियां विकसित कीं या प्लॉट खरीदकर निवेश किया।



याचिकाकर्ता लोकेश खुराना का कहना है कि उनके पास इससे जुड़े प्रमाण हैं। वह इन दस्तावेजों को सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित न्यायिक आयोग को सौंपने का प्रयास करेंगे। अब आयोग की जांच और रिपोर्ट से यह स्पष्ट होगा कि अवैध कॉलोनियों के विकास में किन लोगों और अधिकारियों की भूमिका रही।



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