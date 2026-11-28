तेज गेंदबाज विजय कुमार और विनीत पंवार घरेलू क्रिकेट में अपनी गेंदबाजी से प्रभावित कर रहे हैं। दोनों रणजी ट्रॉफी में लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। उनके पास घरेलू क्रिकेट का अनुभव होने के साथ आईपीएल टीमों के साथ नेट गेंदबाज के रूप में काम करने का अनुभव भी है। ऐसे में दोनों को नीलामी में मौका मिलने की उम्मीद है।

बल्लेबाज प्रियम गर्ग पहले भी आईपीएल में सनराइजर्स हैदराबाद की ओर से खेल चुके हैं। उन्होंने टीम के लिए कई अच्छी पारियां खेली हैं। इन दिनों वह उत्तर प्रदेश की रणजी टीम में भी बल्लेबाजी से अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं।



ऋतुराज शर्मा ने यूपी टी-20 लीग में खींचा ध्यान

बाएं हाथ के बल्लेबाज ऋतुराज शर्मा उभरते हुए खिलाड़ी हैं। उन्होंने अंडर-23 और सीनियर स्तर पर उत्तर प्रदेश की ओर से अच्छा प्रदर्शन किया है। यूपी टी-20 लीग में मेरठ मेवरिक्स की ओर से खेलते हुए भी उन्होंने अपनी बल्लेबाजी से सबका ध्यान खींचा था। अब उन्हें आईपीएल नीलामी की अंतिम सूची में जगह मिलने की उम्मीद है।