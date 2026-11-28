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मेरठ के शास्त्रीनगर स्थित सेंट्रल मार्केट में एक बार फिर ध्वस्तीकरण की तैयारी शुरू हो गई है। आवास एवं विकास परिषद के अधिकारियों और व्यापारियों के बीच हुई बैठक में 44 भवनों की मौजूदा स्थिति पर चर्चा हुई। अधिकारियों के मुताबिक, इनमें से 20 निर्माण ध्वस्त किए जा चुके हैं और कुछ आवंटी खुद अनधिकृत निर्माण हटा रहे हैं। जो आवंटी ऐसा नहीं कर रहे हैं, उन्हें दो दिन का समय दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई एक दिसंबर को होनी है। विज्ञापन

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44 भवनों पर कार्रवाई की तलवार, 20 निर्माण ध्वस्त

बैठक में अधिकारियों ने बताया कि 44 भवनों में अनधिकृत निर्माण के कारण कार्रवाई की स्थिति बनी हुई है। कुछ आवंटी खुद निर्माण ध्वस्त कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं करने वालों को दो दिन में निर्माण हटाने के लिए कहा गया है। निर्धारित समय में निर्माण नहीं हटाए जाने पर परिषद की ओर से कार्रवाई की जाएगी।



सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर परिषद ने आवासीय भवनों में बने व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स, स्कूल, अस्पताल, मिठाई की दुकान, ज्वैलरी शोरूम, डेयरी और सैलून समेत कई प्रतिष्ठानों को सील किया था। 14 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने सभी 44 संपत्तियों को ध्वस्त करने के आदेश दिए थे। इसके बाद परिषद ने सर्वे कर संपत्ति स्वामियों को नोटिस जारी किए और 15 दिन में ध्वस्तीकरण के निर्देश दिए थे।



21 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान जिला प्रशासन ने छह निर्माण ध्वस्त किए थे। अधिकारियों के अनुसार, इन निर्माणों के नक्शे दाखिल नहीं किए गए थे और कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल तैनात रहा।





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कोर्ट ने कहा- पुराना होने से अवैध निर्माण वैध नहीं होता

21 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि अवैध निर्माण 25 साल पुराना हो या 50 साल, वह अवैध ही रहेगा। मेरठ विकास प्राधिकरण (मेडा) ने सुनवाई के दौरान जोन-ए की सर्वे रिपोर्ट दाखिल की थी। रिपोर्ट में शहर के जोन-ए में 16,726 भवन अनधिकृत बताए गए।



इस पर जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस केवी विश्वनाथन की खंडपीठ ने इन निर्माणों को सील करने के आदेश दिए थे। बाकी तीन जोन-बी, सी और डी-की रिपोर्ट दाखिल नहीं होने पर नाराजगी जताई गई थी। कोर्ट ने नौ दिसंबर तक अनुपालन आख्या दाखिल करने के निर्देश दिए थे।



इसके बाद व्यापारी नेता संजीव मित्तल की ओर से अधिवक्ता सूरत सिंह ने याचिका दाखिल की। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने प्रदेश सरकार को पुनर्वास नीति बनाने के आदेश दिए थे।





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