Meerut: हवन-यज्ञ के बाद रामलीला मंचन का शुभारंभ

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मेरठ। हस्तिनापुर कस्बे के रामलीला मैदान में श्री रामलीला कमेटी हस्तिनापुर के तत्वावधान में हवन-यज्ञ के बाद श्री मंचन का शुभारंभ किया गया। धार्मिक अनुष्ठान के साथ शुरू हुए रामलीला मंचन में कलाकारों ने रामायण के विभिन्न प्रसंगों का मंचन कर भगवान श्रीराम की लीला का जीवंत चित्रण किया।

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