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मेरठ के बिजौली में गंगा एक्सप्रेसवे किनारे प्रस्तावित बॉल इंडिया के एल्युमीनियम कैन प्लांट के भूमि पूजन कार्यक्रम का किसानों ने विरोध किया। प्रदर्शन कर रहे किसानों को पुलिस ने कार्यक्रम स्थल की ओर जाने से रोक दिया। इस दौरान महिलाओं की मौजूदगी भी रही और पुलिस से नोकझोंक हुई।अमेरिका की बॉल कॉरपोरेशन से जुड़ी कंपनी इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग एंड लॉजिस्टिक्स क्लस्टर (आईएमएलसी) में पेय पदार्थों के कैन बनाने का प्लांट स्थापित कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ से कार्यक्रम में वर्चुअल जुड़कर प्लांट का शिलान्यास किया। कार्यक्रम में औद्योगिक विकास मंत्री जसवंत सैनी मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि मेरठ का औद्योगिक गलियारा प्रदेश ही नहीं, पूरे देश में अपनी पहचान बनाएगा।समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे को लेकर चल रही बातचीत के बीच सपा सांसद इकरा हसन ने कहा कि कांग्रेस के लिए 26 सीटों की घोषणा की गई है। उनके मुताबिक, इनमें कांग्रेस के दो मौजूदा विधायकों की सीटें, 2022 में दूसरे स्थान पर रही चार सीटें और 20 अन्य सीटें शामिल हैं।इकरा ने कहा कि सपा ने अपने पांच मौजूदा विधायकों की सीटों पर भी प्रत्याशियों की घोषणा की है। इन सीटों पर कोई समझौता नहीं हो सकता। हालांकि, उन्होंने कहा कि अन्य सीटों पर कांग्रेस के पास जीत का ठोस समीकरण होने पर बातचीत की जा सकती है। इकरा के मुताबिक, सपा का पूरा ध्यान 2027 के विधानसभा चुनाव पर है और पार्टी हर सीट का विश्लेषण कर रही है।मेरठ के सदर थाना क्षेत्र स्थित आबूलेन के होटल में गाजियाबाद निवासी युवती को दो दिन तक बंधक बनाकर रखने और मारपीट करने के मामले में आरोपी सलमान को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक, 25 नवंबर को लोहिया नगर पुलिस ने नारहेड़ा के पास निर्माणाधीन अंडरपास के निकट उसकी घेराबंदी की थी।पुलिस का दावा है कि गिरफ्तारी से बचने के लिए सलमान ने फायरिंग की। इसके बाद पुल से नीचे गिरकर वह घायल हो गया। उसके कब्जे से .315 बोर का तमंचा, एक जिंदा कारतूस और एक खोखा कारतूस बरामद हुआ। आरोपी को उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा गया। पुलिस ने होटल को पहले ही सील कर दिया था और उसके खिलाफ दर्ज मुकदमे में धाराएं बढ़ाई गई हैं।मेरठ के आर्मी हॉस्पिटल में ऑपरेशन दृष्टि के तहत आयोजित पांच दिवसीय चिकित्सा शिविर का समापन हुआ। राम चार्चिंग ऑडिटोरियम में आयोजित समारोह में राज्य मंत्री डॉ. सोमेंद्र तोमर और जीओसी सुमित राणा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए।सशस्त्र बल चिकित्सा सेवाओं के महानिदेशक एयर मार्शल संदीप थरेजा ने बताया कि शिविर में तीन दिनों के दौरान 412 सर्जरी की गईं। उन्होंने कहा कि इस पहल का उद्देश्य पूर्व सैनिकों, सेवारत सैन्यकर्मियों और उनके आश्रितों के साथ आम नागरिकों तक भी बेहतर चिकित्सा सुविधाएं पहुंचाना है। उत्तर प्रदेश के विभिन्न अस्पतालों के युवा नेत्र सर्जनों को भी इस पहल में शामिल किया गया।बिजनौर के नजीबाबाद क्षेत्र स्थित नांगल सोती गंगा घाट पर मंगलवार को स्नान के दौरान डूबे लोगों की तलाश जारी है। हादसे में चार लोग गंगा में डूबे थे, जिनमें 12 वर्षीय दिव्यानी को गांव के दो युवकों ने अपनी जान जोखिम में डालकर बचा लिया था। बुधवार सुबह नांगल पुलिस की निगरानी में एसडीआरएफ और पीएसी के गोताखोरों ने दोबारा सर्च अभियान शुरू किया।ताजा अपडेट के अनुसार, गंगा से सूरज का शव बरामद कर लिया गया है। 22 वर्षीय डॉली उर्फ गुड़िया और एक अन्य युवक की तलाश जारी है। मंगलवार शाम अंधेरा होने के कारण अभियान रोक दिया गया था, जिसे बुधवार सुबह फिर शुरू किया गया।मेरठ के बनियापाड़ा निवासी उजैद की गिरफ्तारी के बाद जांच एजेंसियां पाकिस्तान से जुड़े शहजाद भट्टी के ऑनलाइन नेटवर्क की पड़ताल कर रही हैं। आरोप है कि भट्टी सोशल मीडिया के जरिए भारतीय किशोरों और युवाओं को अपने संपर्क में लाता था। जांच एजेंसियों के मुताबिक, शुरुआत में युवाओं से दोस्ती कर आर्थिक मदद और बेहतर भविष्य का भरोसा दिया जाता था। इसके बाद निजी चैट और ऑनलाइन ग्रुपों के जरिए संपर्क बढ़ाया जाता था।जांच के अनुसार, बेरोजगारी, आर्थिक तंगी, पारिवारिक विवाद और दूसरी परेशानियों से जूझ रहे युवाओं को निशाना बनाने की आशंका है। आरोप है कि धार्मिक और भावनात्मक मुद्दों के जरिए उनकी विचारधारा प्रभावित करने की कोशिश की जाती थी। एजेंसियां उजैद के डिजिटल संपर्कों और ऑनलाइन गतिविधियों की जांच कर रही हैं।फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह बुधवार को शामली के लांक गांव के मोहल्ला रेलपार में दिवंगत महाराज सिंह के परिजनों को सांत्वना देने पहुंचे। उन्होंने कहा कि गांवों में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। युवाओं को अभिनय के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए लगातार मेहनत करनी चाहिए।फिल्मी दुनिया में करियर को लेकर उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में उतार-चढ़ाव आते रहते हैं और कलाकारों को कई बार मुश्किल दौर से गुजरना पड़ता है। उन्होंने सरकार से किसानों की समस्याओं पर भी ध्यान देने की अपील की। कहा कि किसानों की समस्याओं का समय रहते समाधान किया जाना जरूरी है।मेरठ में वायु प्रदूषण का स्तर फिर बढ़ गया है। बुधवार को शहर का वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 255 दर्ज किया गया। सुबह के समय शहर में स्मॉग की चादर दिखाई दी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के चार जिलों में भी हवा की स्थिति खराब बताई गई। मौसम में ठंड बढ़ने के साथ प्रदूषण का असर भी महसूस किया जा रहा है।