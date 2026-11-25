सीटों पर टकराव: इकरा हसन बोलीं- 2027 पर हमारा पूरा फोकस, मौजूदा विधायकों की सीटों पर समझौते से इनकार
कैराना से सपा सांसद इकरा हसन ने कांग्रेस के साथ सीट बंटवारे पर कहा कि 26 सीटों की घोषणा में कांग्रेस के दो मौजूदा विधायकों और 2022 में दूसरे स्थान पर रही चार सीटों समेत 20 अन्य सीटें शामिल हैं। सपा के पांच मौजूदा विधायकों की सीटों पर समझौता नहीं होगा।
विस्तार
समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे को लेकर चल रही चर्चा के बीच सपा सांसद इकरा हसन ने कहा कि कांग्रेस के लिए 26 सीटों की घोषणा की गई है।
उनके मुताबिक, इसमें कांग्रेस के दो मौजूदा विधायकों की सीटें, 2022 के विधानसभा चुनाव में दूसरे स्थान पर रही चार सीटें और 20 अन्य सीटें शामिल हैं। इकरा ने कहा कि सपा के पांच मौजूदा विधायकों की सीटों पर समझौता नहीं हो सकता, लेकिन अन्य सीटों पर कांग्रेस के जीत के ठोस समीकरण के आधार पर बातचीत की जा सकती है।
#WATCH | Shamli, UP | On recent controversy in SP-Congress alliance, Samajwadi Party MP Iqra Hassan says, "First of all, the Samajwadi Party announced 26 seats for Congress yesterday. This includes the seats of two of their sitting MLAs, then four seats where Congress may not have won, but was the runner-up in 2022, and after that, 20 other seats which we have taken from their list. Later, we declared five of our seats where we have sitting MLAs, which are non-negotiable and where Congress has no logical claim. I don't think anyone should have an objection to this. We are in talks, but when we sat across the table with them to discuss, the first thing we clearly stated was that we are ready to discuss every seat. We don't have any upper or lower limit set. If Congress has a winning equation for a seat, we can talk to them and give it to them, except for the seats where we have our sitting MLAs. It might be more important for Congress to focus on the 2029 elections, but for the Samajwadi Party, everything is about the 2027 elections, and we are engaged in this election with a lot of seriousness and commitment. In the assessment, we want to analyse every seat from every angle, especially the ones we lost, so we don't repeat the mistakes we made in 2022. And I expect the same from the Congress."
विज्ञापनविज्ञापन— ANI (@ANI) November 25, 2026
कांग्रेस के लिए 26 सीटों का ब्योरा बताया
इकरा हसन ने कहा कि कांग्रेस के लिए घोषित 26 सीटों में उसके दो मौजूदा विधायकों की सीटें शामिल हैं। इसके अलावा चार ऐसी सीटें हैं, जहां कांग्रेस 2022 के विधानसभा चुनाव में जीत नहीं सकी थी, लेकिन दूसरे स्थान पर रही थी। उनके अनुसार, 20 अन्य सीटें कांग्रेस की सूची से ली गई हैं।
उन्होंने कहा कि इसके बाद सपा ने अपने पांच मौजूदा विधायकों की सीटों की घोषणा की। इकरा के मुताबिक, इन सीटों पर कोई समझौता नहीं हो सकता और इन पर कांग्रेस का तार्किक दावा भी नहीं बनता। उन्होंने कहा कि इस व्यवस्था पर किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए।
जीत का ठोस समीकरण होने पर सीट पर चर्चा संभव
सीट बंटवारे को लेकर बातचीत जारी रहने की बात कहते हुए इकरा ने कहा कि सपा ने शुरुआत में ही स्पष्ट कर दिया था कि वह हर सीट पर चर्चा के लिए तैयार है। उनके मुताबिक, पार्टी ने सीटों की संख्या को लेकर कोई ऊपरी या निचली सीमा तय नहीं की है।
इकरा ने कहा कि अगर किसी सीट पर कांग्रेस के पास जीत का ठोस समीकरण है, तो सपा उससे चर्चा कर सीट देने पर विचार कर सकती है। हालांकि, उन्होंने साफ किया कि सपा के मौजूदा विधायकों की सीटें इस दायरे से बाहर रहेंगी।
सपा का फोकस 2027 के चुनाव पर
इकरा हसन ने कहा कि कांग्रेस के लिए 2029 के चुनावों पर ध्यान देना अधिक महत्वपूर्ण हो सकता है, लेकिन सपा के लिए फिलहाल सब कुछ 2027 के विधानसभा चुनावों पर केंद्रित है। उन्होंने कहा कि पार्टी पूरी गंभीरता और प्रतिबद्धता के साथ चुनाव की तैयारी कर रही है।
उन्होंने कहा कि सपा हर सीट का हर नजरिए से विश्लेषण करना चाहती है, खासकर उन सीटों का जहां पार्टी 2022 में हार गई थी। इकरा के मुताबिक, इसका उद्देश्य पिछली गलतियों को दोबारा न दोहराना है। उन्होंने कहा कि वह कांग्रेस से भी इसी तरह की गंभीर तैयारी की उम्मीद करती हैं।