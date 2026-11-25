#WATCH | Shamli, UP | On recent controversy in SP-Congress alliance, Samajwadi Party MP Iqra Hassan says, "First of all, the Samajwadi Party announced 26 seats for Congress yesterday. This includes the seats of two of their sitting MLAs, then four seats where Congress may not have won, but was the runner-up in 2022, and after that, 20 other seats which we have taken from their list. Later, we declared five of our seats where we have sitting MLAs, which are non-negotiable and where Congress has no logical claim. I don't think anyone should have an objection to this. We are in talks, but when we sat across the table with them to discuss, the first thing we clearly stated was that we are ready to discuss every seat. We don't have any upper or lower limit set. If Congress has a winning equation for a seat, we can talk to them and give it to them, except for the seats where we have our sitting MLAs. It might be more important for Congress to focus on the 2029 elections, but for the Samajwadi Party, everything is about the 2027 elections, and we are engaged in this election with a lot of seriousness and commitment. In the assessment, we want to analyse every seat from every angle, especially the ones we lost, so we don't repeat the mistakes we made in 2022. And I expect the same from the Congress."

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