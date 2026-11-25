मेरठ के सदर थाना क्षेत्र स्थित आबूलेन के होटल में गाजियाबाद निवासी युवती को दो दिन तक बंधक बनाकर रखने और उसके साथ मारपीट करने के मामले में पुलिस ने आरोपी सलमान को गिरफ्तार कर लिया है।

विज्ञापन





गिरफ्तारी के बाद आरोपी ने पुलिस से कहा, 'साहब, गलती हो गई।' पुलिस ने संबंधित होटल को सील कर दिया है। आरोपी के खिलाफ दर्ज मुकदमे में धाराएं बढ़ाई गई हैं। वहीं, होटल को सीज कराने के लिए मेरठ विकास प्राधिकरण (एमडीए) और संबंधित बोर्ड को प्रस्ताव भेजने की तैयारी है। विज्ञापन



गिरफ्तारी के बाद आरोपी ने पुलिस से कहा, 'साहब, गलती हो गई।' पुलिस ने संबंधित होटल को सील कर दिया है। आरोपी के खिलाफ दर्ज मुकदमे में धाराएं बढ़ाई गई हैं। वहीं, होटल को सीज कराने के लिए मेरठ विकास प्राधिकरण (एमडीए) और संबंधित बोर्ड को प्रस्ताव भेजने की तैयारी है।

Trending Videos

दो दिन तक होटल में बंधक रखने और मारपीट का आरोप

एसएसपी बीबीजीटीएस मूर्ति के मुताबिक, कंकरखेड़ा निवासी सलमान ने गाजियाबाद की युवती को आबूलेन स्थित होटल में दो दिन तक बंधक बनाकर रखा था। इस दौरान उसके साथ मारपीट की गई। बाद में युवती को होटल से बाहर सड़क पर लाकर पीटने का मामला सामने आया था। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था।



आरोपी गिरफ्तार, मुकदमे में बढ़ाई गईं धाराएं

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने सलमान की तलाश में दबिश दी और उसे गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद आरोपी ने पुलिस से कहा, “साहब, गलती हो गई।” पुलिस ने उसके खिलाफ दर्ज मुकदमे में धाराएं भी बढ़ा दी हैं। इस कार्रवाई के बाद मामले की जांच और आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी है।

विज्ञापन