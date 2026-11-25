मेरठ में युवती को बंधक बनाकर मारपीट: आरोपी सलमान गिरफ्तार, पुलिस से बोला- साहब गलती हो गई, होटल पर लगी सील
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मेरठ Published by: Dimple Sirohi Updated Wed, 25 Nov 2026 02:33 PM IST
सार
मेरठ के आबूलेन स्थित होटल में गाजियाबाद की युवती को दो दिन तक बंधक बनाकर रखने और मारपीट करने के मामले में आरोपी सलमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तारी के बाद आरोपी ने पुलिस से कहा, 'साहब, गलती हो गई।' पुलिस ने होटल सील कर दिया है और सलमान के खिलाफ दर्ज मुकदमे में धाराएं बढ़ाई हैं।
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विस्तार
मेरठ के सदर थाना क्षेत्र स्थित आबूलेन के होटल में गाजियाबाद निवासी युवती को दो दिन तक बंधक बनाकर रखने और उसके साथ मारपीट करने के मामले में पुलिस ने आरोपी सलमान को गिरफ्तार कर लिया है।
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गिरफ्तारी के बाद आरोपी ने पुलिस से कहा, 'साहब, गलती हो गई।' पुलिस ने संबंधित होटल को सील कर दिया है। आरोपी के खिलाफ दर्ज मुकदमे में धाराएं बढ़ाई गई हैं। वहीं, होटल को सीज कराने के लिए मेरठ विकास प्राधिकरण (एमडीए) और संबंधित बोर्ड को प्रस्ताव भेजने की तैयारी है।
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दो दिन तक होटल में बंधक रखने और मारपीट का आरोप
एसएसपी बीबीजीटीएस मूर्ति के मुताबिक, कंकरखेड़ा निवासी सलमान ने गाजियाबाद की युवती को आबूलेन स्थित होटल में दो दिन तक बंधक बनाकर रखा था। इस दौरान उसके साथ मारपीट की गई। बाद में युवती को होटल से बाहर सड़क पर लाकर पीटने का मामला सामने आया था। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था।
आरोपी गिरफ्तार, मुकदमे में बढ़ाई गईं धाराएं
मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने सलमान की तलाश में दबिश दी और उसे गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद आरोपी ने पुलिस से कहा, “साहब, गलती हो गई।” पुलिस ने उसके खिलाफ दर्ज मुकदमे में धाराएं भी बढ़ा दी हैं। इस कार्रवाई के बाद मामले की जांच और आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी है।
एसएसपी बीबीजीटीएस मूर्ति के मुताबिक, कंकरखेड़ा निवासी सलमान ने गाजियाबाद की युवती को आबूलेन स्थित होटल में दो दिन तक बंधक बनाकर रखा था। इस दौरान उसके साथ मारपीट की गई। बाद में युवती को होटल से बाहर सड़क पर लाकर पीटने का मामला सामने आया था। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था।
आरोपी गिरफ्तार, मुकदमे में बढ़ाई गईं धाराएं
मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने सलमान की तलाश में दबिश दी और उसे गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद आरोपी ने पुलिस से कहा, “साहब, गलती हो गई।” पुलिस ने उसके खिलाफ दर्ज मुकदमे में धाराएं भी बढ़ा दी हैं। इस कार्रवाई के बाद मामले की जांच और आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी है।
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होटल सील, एमडीए को भेजा जाएगा प्रस्ताव
पुलिस ने आबूलेन स्थित संबंधित होटल को सील कर दिया है। होटल को सीज कराने के लिए मेरठ विकास प्राधिकरण और संबंधित बोर्ड को प्रस्ताव भेजने की तैयारी की जा रही है। इस तरह पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी के साथ होटल के खिलाफ भी प्रशासनिक कार्रवाई शुरू कर दी है।
लापरवाही बरतने वाले पुलिसकर्मियों पर भी कार्रवाई
एसएसपी बीबीजीटीएस मूर्ति ने कहा कि मामले में लापरवाही बरतने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। पूरे प्रकरण की गंभीरता से जांच की जा रही है। पुलिस यह भी देख रही है कि घटना के दौरान या उसके बाद पुलिस स्तर पर कोई लापरवाही तो नहीं हुई।
पुलिस ने आबूलेन स्थित संबंधित होटल को सील कर दिया है। होटल को सीज कराने के लिए मेरठ विकास प्राधिकरण और संबंधित बोर्ड को प्रस्ताव भेजने की तैयारी की जा रही है। इस तरह पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी के साथ होटल के खिलाफ भी प्रशासनिक कार्रवाई शुरू कर दी है।
लापरवाही बरतने वाले पुलिसकर्मियों पर भी कार्रवाई
एसएसपी बीबीजीटीएस मूर्ति ने कहा कि मामले में लापरवाही बरतने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। पूरे प्रकरण की गंभीरता से जांच की जा रही है। पुलिस यह भी देख रही है कि घटना के दौरान या उसके बाद पुलिस स्तर पर कोई लापरवाही तो नहीं हुई।
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