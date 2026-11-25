बिजौली में औद्योगिक निवेश की शुरुआत

बॉल इंडिया कंपनी के प्लांट के शिलान्यास कार्यक्रम में प्रदेश सरकार के कई मंत्री, सांसद, विधायक और जनप्रतिनिधि शामिल हुए। औद्योगिक विकास मंत्री जसवंत सैनी ने मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उनके साथ स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री डॉ. सोमेंद्र तोमर, मेरठ के सांसद अरुण गोविल, जिला पंचायत अध्यक्ष गौरव चौधरी, कैंट विधायक अमित अग्रवाल और एमएलसी अश्वनी त्यागी भी मौजूद रहे।



कार्यक्रम में जिलाधिकारी डॉ. वीके सिंह समेत जिला प्रशासन के अधिकारी और अन्य जनप्रतिनिधि शामिल हुए। बिजौली में गंगा एक्सप्रेसवे के किनारे विकसित हो रहे औद्योगिक गलियारे में कंपनी के प्लांट का शिलान्यास क्षेत्र में औद्योगिक गतिविधियों के विस्तार की दिशा में अहम कार्यक्रम के रूप में देखा जा रहा है।