पाकिस्तान के पंजाब का रहने वाला, ‘333’ नाम से बनाई पहचान

पुलिस के मुताबिक, करीब 45 वर्षीय शहजाद भट्टी मूल रूप से पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का रहने वाला है। उसका नाम वर्ष 2013 में पाकिस्तान में चोरी और लूटपाट से जुड़े मामलों में सामने आया था। इसके बाद भी उसके खिलाफ कई आपराधिक मामलों में शामिल होने की जानकारी सामने आई।

बताया गया है कि वर्ष 2015 में वह पाकिस्तान छोड़कर संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) पहुंच गया। वहां उसने कबाड़ के कारोबार के साथ कृषि और डेयरी व्यवसाय से जुड़े होने का दावा किया। सोशल मीडिया पर उसने ‘333’ नाम से पहचान बनाई और धार्मिक मुद्दों, भारत-पाकिस्तान संबंधों तथा विवादित विषयों पर वीडियो बनाकर बड़ी संख्या में फॉलोअर्स जुटाए।