दुष्कर्म के प्रयास और एससी-एसटी एक्ट में था वांछित

पुलिस के अनुसार, सलमान पुत्र इमामुद्दीन के खिलाफ सदर बाजार थाने में मुकदमा संख्या 273/2026 दर्ज है। इसमें दुष्कर्म के प्रयास और एससी-एसटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। आरोपी की उम्र 29 वर्ष बताई गई है। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक, उसके खिलाफ रोहटा थाने में हत्या के प्रयास समेत कई अन्य गंभीर मामले भी दर्ज हैं। इसके अलावा गाजियाबाद के इंदिरापुरम थाने में भी बीएनएस की विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमे दर्ज होने की जानकारी दी गई है।



होटल में युवती को दो दिन बंधक रखने का आरोप

मामला सदर थाना क्षेत्र के आबूलेन स्थित होटल का है। आरोप है कि सलमान ने गाजियाबाद निवासी युवती को होटल में दो दिन तक बंधक बनाकर रखा और उसके साथ मारपीट की। बाद में युवती को होटल से बाहर सड़क पर लाकर पीटा गया था। घटना सामने आने के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस ने संबंधित होटल को सील कर दिया है और आरोपी के खिलाफ दर्ज मुकदमे में धाराएं भी बढ़ाई गई हैं।



होटल को सीज कराने के लिए मेरठ विकास प्राधिकरण (एमडीए) और संबंधित बोर्ड को प्रस्ताव भेजने की तैयारी की जा रही है। एसएसपी बीबीजीटीएस मूर्ति ने मामले में लापरवाही बरतने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ भी कार्रवाई की बात कही थी।