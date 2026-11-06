तीन महिला तस्कर गिरफ्तार, 78 किलो गांजा बरामद; VIDEO

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मऊ में थाना कोतवाली नगर पुलिस और स्वाट टीम ने शुक्रवार की सुबह 10.30 बजे तीन महिला तस्करों सुमन, कुसुम और रीना को गिरफ्तार किया। तीनों गोरखपुर जिले की निवासी हैं। झांरखंड प्रांत की राजधानी रांची से गांजा लाकर गोरखपुर जिले में बेचती थीं। इनके पास से बरामद 78 किलो गांजा सीज कर दिया गया।

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