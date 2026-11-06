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45 पेटी में कुल 540 बोतल रखी थी शराब, 15 लाख रुपये कीमत; VIDEO

Aman Vishwakarma

Updated Fri, 06 Nov 2026 06:18 PM IST Updated Fri, 06 Nov 2026 06:18 PM IST







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स्वाट, सर्विलांस और सरायलखंसी थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने शुक्रवार की सुबह 5:40 बजे फर्जी एंबुलेंस में अवैध रूप से बिहार ले जाई जा रही 45 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद की। इसकी कीमत 15 लाख रुपये थी। शराब हरियाणा से सस्ते दाम पर खरीदकर तस्करी की जा रही थी। ... और पढ़ें

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