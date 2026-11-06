मऊ: तस्करी के लिए कार को बनाया एंबुलेंस, 15 लाख के शराब के साथ एक गिरफ्तार, दूसरा भागा; बिहार ले जा रहे थे

चालक की सीट पर बिहार प्रांत के गोपालगंज जिले के गोपालगंज थाना क्षेत्र के वृतिया हाल पता 25 फुटा रोड बौद्ध बिहार थाना बेवसिटी जनपद गाजियाबाद निवासी नीरज बैठा था, जो हरियाणा से कार चलाकर लाया था। पुलिस को करीब आता देख उसका साथी सेक्टर 11 कांशीराम आवास प्रताप बिहार थाना विजय नगर जनपद गाजियाबाद निवासी आदेश कुमार कुशवाहा वहां से भाग गया।



पुलिस पूछताछ में नीरज ने बताया कि यह अवैध शराब उसके साथी आदेश कुमार कुशवाहा द्वारा हरियाणा के फरीदाबाद से कार में लोड करवाकर दी गई थी। रास्ते के खर्च के लिए उसे ऑनलाइन 11 हजार रुपये दिए थे। उसे इस खेप को बिहार प्रांत के बेगूसराय रेलवे स्टेशन के पास पहुंचाना था। वहां रिसीव करने वाले लोग आने वाले थे। काम पूरा होने के बाद उसे 20 हजार रुपये मेहनताना मिलने की बात तय हुई थी। किसी को शक न हो, इसलिए वाहन पर एंबुलेंस का रूप दे दिया था।