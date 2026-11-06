यूपी: रांची से गांजा लाकर गोरखपुर में बेचने वाली तीन महिला तस्कर गिरफ्तार, 78 किलो माल बरामद; बैग में रखा था

झारखंड की राजधानी रांची से गांजा लाकर गोरखपुर में ऊंचे दामों पर बेचने वाली तीन महिला तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उनके पास से 78 किलो गांजा बरामद हुआ है। शुक्रवार सुबह करीब 10:30 बजे कोतवाली नगर थाना पुलिस और स्वाट टीम ने रेलवे ओवरब्रिज स्थित सेल्फी प्वाइंट के पास तीनों को पकड़ा। आरोपी ट्रॉली बैग में गांजा लेकर गोरखपुर जाने वाली बस का इंतजार कर रही थीं। पुलिस ने गांजा सीज कर तीनों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की। न्यायालय में पेश करने के बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया।

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एएसपी अनूप कुमार ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली थी कि तीन महिलाएं गांजा लेकर गोरखपुर जाने की फिराक में हैं। इस पर कोतवाली नगर पुलिस और स्वाट टीम ने सेल्फी प्वाइंट के पास घेराबंदी की। मौके पर तीन महिलाएं ट्रॉली बैग लेकर खड़ी थीं। पुलिस को अपनी ओर आता देखकर उन्होंने वहां से हटने का प्रयास किया, लेकिन महिला उपनिरीक्षक और महिला आरक्षियों की मदद से उन्हें पकड़ लिया गया। एएसपी अनूप कुमार ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली थी कि तीन महिलाएं गांजा लेकर गोरखपुर जाने की फिराक में हैं। इस पर कोतवाली नगर पुलिस और स्वाट टीम ने सेल्फी प्वाइंट के पास घेराबंदी की। मौके पर तीन महिलाएं ट्रॉली बैग लेकर खड़ी थीं। पुलिस को अपनी ओर आता देखकर उन्होंने वहां से हटने का प्रयास किया, लेकिन महिला उपनिरीक्षक और महिला आरक्षियों की मदद से उन्हें पकड़ लिया गया।