{"_id":"6af9e1f11bca8d6c230cd1dd","slug":"video-the-bjp-will-deliberate-on-how-to-make-its-path-in-up-easier-2026-11-15","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: मथुरा के फरह में आयोजित होगा भाजपा का दो दिवसीय चिंतन शिविर, तैयारियां शुरू","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
VIDEO: मथुरा के फरह में आयोजित होगा भाजपा का दो दिवसीय चिंतन शिविर, तैयारियां शुरू
यूपी की राह आसान करने के लिये भाजपा का दो दिवसीय चिंतन शिविर फरह के गऊग्राम परखम के गौ अनुसंधान केन्द्र में आयोजित होगा। जिसमें सीएम योगी के साथ दोनों डिप्टी सीएम का कार्यक्रम भी प्रस्तावित है। चिंतन बैठक में प्रदेश के अलावा अन्य प्रदेशों के भी संगठन मंत्री भाग ले सकते हैं। रविवार को डीआईजी शैलेश कुमार पांडेय, जिलाधिकारी सीपी सिंह और एसएसपी श्लोक कुमार ने अन्य अधिकारियों के साथ व्यवस्थाओं का जायजा लिया। अधिकारियों ने हैलीपेेड, बैठक स्थल, सुरक्षा, साफ-सफाई, पार्किंग और अन्य जरूरी व्यवस्थाओं को लेकर जानकारी ली और अधीनस्थों को आवश्यक दिशा निर्देश दिये। भाजपा नेताओं के रात्रि में यहां ठहरने की तैयारियां भी की जा रही हैं।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।