VIDEO: मथुरा के फरह में आयोजित होगा भाजपा का दो दिवसीय चिंतन शिविर, तैयारियां शुरू

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यूपी की राह आसान करने के लिये भाजपा का दो दिवसीय चिंतन शिविर फरह के गऊग्राम परखम के गौ अनुसंधान केन्द्र में आयोजित होगा। जिसमें सीएम योगी के साथ दोनों डिप्टी सीएम का कार्यक्रम भी प्रस्तावित है। चिंतन बैठक में प्रदेश के अलावा अन्य प्रदेशों के भी संगठन मंत्री भाग ले सकते हैं। रविवार को डीआईजी शैलेश कुमार पांडेय, जिलाधिकारी सीपी सिंह और एसएसपी श्लोक कुमार ने अन्य अधिकारियों के साथ व्यवस्थाओं का जायजा लिया। अधिकारियों ने हैलीपेेड, बैठक स्थल, सुरक्षा, साफ-सफाई, पार्किंग और अन्य जरूरी व्यवस्थाओं को लेकर जानकारी ली और अधीनस्थों को आवश्यक दिशा निर्देश दिये। भाजपा नेताओं के रात्रि में यहां ठहरने की तैयारियां भी की जा रही हैं।

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