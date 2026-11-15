यमुना एक्सप्रेसवे पर हादसा: नींद की झपकी आते ही कंटेनर में घुसी एंबुलेंस, चालक की हालत गंभीर

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पुलिस के अनुसार, रविवार सुबह करीब पांच बजे यमुना एक्सप्रेसवे के माइलस्टोन 75 गांव हसनपुर के समीप नोएडा से आगरा की ओर जा रही एक प्राइवेट एंबुलेंस चालक को अचानक नींद की झपकी आ गई। इससे एंबुलेंस अनियंत्रित होकर आगे चल रहे कंटेनर से टकरा गई। हादसे में एंबुलेंस चालक राहुल कुमार निवासी कलेसर, थाना एत्मादपुर, जिला आगरा गंभीर रूप से घायल हो गए।हाईवे की रोमियो टीम ने हादसे की सूचना स्थानीय पुलिस को दी। सूचना पर थाना प्रभारी अंजीश कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने घायल चालक को एंबुलेंस की मदद से उपचार के लिए आगरा के अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं, क्षतिग्रस्त एंबुलेंस को सड़क से हटवाकर यार्ड में खड़ा कराया गया।